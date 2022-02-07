Перевод часов на летнее время в Украине 2022 – когда переходить

Перевод часов в Украине 2022 проходит в марте (на летнее время) и назад стрелки возвращаются в октябре (на зимнее время). Хотя разговоры, что наша страна вслед за Евросоюзом откажется от такой практики, звучат всё более настойчиво.

Переход на летнее время 2022 Украина проведет уже этой весной: в три часа ночи 27 марта (последние выходные месяца) часы скакнут вперед на час.

Официально это звучит как «отмена зимнего времени в Украине» (майский документ Кабмина №509 от 1996 года) – но надо понимать, что отмена это временная, то есть зимнее время отменяется четко на какой-то период времени. А затем осенью «отменяется летнее время 2022 в Украине». Поэтому корректнее было бы говорить «смена» или «чередование», а слово «отмена» только путает людей.

Когда перестанут переводить время в Украине?

Еврокомиссия ратует за отмену перехода на зимнее и летнее время с 1996 года. А 2021 год должен был стать последним годом перевода стрелок.

Однако из-за того, что по территории Евросоюза проходят три часовых пояса, а между отдельными странами-членами ЕС нет единства – процесс отмены затормозился. Даты перехода сдвинули до 2026 года.

Украина в этом вопросе следует за ЕС: также намерена отменить перевод часов – но украинские политики также никак не могут договориться по этому поводу. Соответствующий законопроект так и не был одобрен Радой.

Вопрос, будет ли Украина переходить на зимнее время или оставит летнее время – остается открытым.

Правильное время — летнее или зимнее?

Географическое расстояние между западом Украины и ее восточной частью очень большое. Поэтому страна так нуждается во «временном» компромиссе, то есть в периодическом переводе часов.

Ведь если, к примеру, оставить зимнее время навсегда, то в Харькове летний восход солнца начнется в 03:25, а темнеть станет уже в 19:47. В итоге:

полночи будет слишком светло, зато рабочая смена у большинства людей завершится уже по темноте;в течение года люди потеряют около 120-200 «светлых» часов;увеличится количество ДТП в вечерний час-пик из-за ранних сумерек;по оценкам психологов, возрастет количество случаев депрессии: из-за короткого светового дня хуже вырабатываются гормоны (в первую очередь серотонин).

А если оставить неизменным летнее время, тогда в Ужгороде зимой восход будет лишь в 09:20, а закат – в 17:38. Например, для школьников, у которых уроки начинаются в 8 утра, это не лучший вариант.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости