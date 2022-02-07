Тысячи харьковчан присоединились к патриотическому шествию в центре города

До пяти тысяч харьковчан стали участниками Марша Единства. Участники Марша с государственными флагами прошли по Сумской. Всё — чтобы показать: харьковчане — против войны, но если понадобится — готовы защищать свой город.

Около пяти тысяч человек стали участниками Марша Единства в Харькове. Здесь развернули стометровый флаг Украины

Все, чтобы доказать: Харьков объединился перед враждебной угрозой. И предостеречь безответственных политиков от провокационных заявлений

ГАЛИНА КУЦ, участница Марша Единства

Сам президент України сіє панічні настрої серед харків’ян. Він каже, що Харків може бути окупований, причому називає Харків, який контролюється урядом України. Не українське місто, не місто в східній Україні, а яке контролюється урядом України. А що може бути якось інакше?

Люди прошли по улице Сумской. В первую очередь — в знак благодарности украинским воинам, которые восьмой год сдерживают российского агрессора.

Ветераны российско-украинской войны говорят – готовы снова стать на защиту страны и родного города. И передавать боевой опыт всем харьковчанам, которым не безразлично, в какой стране жить.

ЮРИЙ КОРСУНОВ, ветеран российско-украинской войны

Багато моїх побратимів записуються зараз до загонів територіальної оборони. Ми проводимо вишколи і готові максимально швидко мобілізуватись до захисту рідного міста, бо Харків — це Україна.

ОЛЕГ ГОЛОВКОВ, участник Марша Единства

Харків’яни повинні вийти та показати, шо вони є, їх голос повинен буде почути, і це лише той маленький крок, який ми зараз можемо зробити. Якщо буде провокація, якась ескалація навколо Харкова, то харків’яни вчинять інші дії, більш рішучі.

К Маршу Единства присоединились и жители других городов Украины. Потому что и там чувствуют опасность враждебной пропаганды и запугиваний и шантажа, к которым прибегает Россия.

АРТЕМ ЖУК, участник Марша Единства (Черновцы)

Справді Марші потрібні і не раз на рік, коли війська агресора стоять біля кордону. Ми маємо пам’ятати, що ми є сильною нацією, що нас об’єднує національна ідея, це свобода, свобода від агресора.

Завершился Марш Единства на площади Свободы. Здесь участники Марша собрались на вече. И на это время одна из самых больших площадей Европы стала сине-желтой от украинских флагов.

Агентство Телевидения Новости