Харьковчане массово учатся стрелять и оказывать первую домедицинскую помощь

Учатся стрелять и не растеряться в случае опасности. На Харьковщине продолжаются двухдневные занятия для всех желающих.

По словам инструкторов, харьковчане серьезно относятся к подготовке и настроены защищать свой город.

Впервые из помпового ружья стреляет Дарья.

«Віддача тут трохи сильніша, але в принципі нічного складного немає» Теплую куртку одолжила у друга. Шевроны – подарили коллеги-волонтеры. На занятия приехала, чтобы не растеряться, если придется взять оружие

ДАРИЯ КОНОХ, участница курсов

Коли в нас на кордоні велике скупчення військ країни-агресора, Росії. І я вважаю, певний відсоток наших громадян повинні знати, що таке захищатись.

Опытные и структуры ни на мгновение не оставляют участников занятий наедине с оружием.

НАТАЛЬЯ, помощница инструктора

Если на полігоні, там і зарядка йде, І поворот к людям — є такі помилки, треба стежити

Стрельбы – второй день выучки. В первый — овладели теорией.

Ребята начинаем, если что, с этого сектора. Здесь будет «калаш», здесь будет помпа. Зрозуміло?

Такие двухдневные занятия для участков выучки бесплатные. Руководит курсами Игорь Пушкарев — доброволец и ветеран русско-украинской войны

ИГОРЬ ПУШКАРЁВ, организатор курсов

Только в кино можно идти и вести огонь, как некий робокоп, не прячась. В действительности, когда ты находишься под обстрелом, у тебя одно желание — вжаться и не представлять из себя цели. При этом нужно перемещаться. На этой неделе у нас зарегистрировано порядка 55 участников конкретно на эти выходные. Каждую неделю проходят подобные мероприятия. И всегда очень большое наполнение. Все без исключения настроены решительно защищать наш город и в общем-то да — они готовы воевать.

Раньше стрелял только в тире, вспоминает программист Дмитрий, или на военной кафедре в вузе. Сейчас, если понадобится, станет в ряды теробороны.

ДМИТРИЙ, участник занятий

Звісно, готовий, мені нікуди звідси їхати це мій дім. Треба бути послідовним і намагатись все робити чітко, як по інструкції. Ну по-перше — це зброя, це треба бути уважним.

Кроме обращения с оружием, тут учат основам домедицинской помощи и основам военного снаряжения.

Агентство Телевидения Новости