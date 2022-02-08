Счастливая харьковчанка уехала из ТРЦ «Караван» на новом авто

Пятого февраля в Харькове состоялся грандиозный праздник для гостей с розыгрышем многочисленных призов и главного, автомобиля New FIAT TIPO седан. Этого дня посетители «Каравана» ждали очень сильно, ведь акция «Розыгрыш авто» длилась 4 месяца! Масштабный праздник прошел в рамках новой философии: «Караван» – ТРЦ веселья, развлечений и приятных впечатлений.

По условиям, для участия в розыгрыше нужно было до 12 декабря 2021 года зарегистрировать на сайте https://kharkov.karavan.com.ua чек из ТРЦ на сумму от 1000 грн или из мебельного гипермаркета сумму от 5000 грн. В розыгрыше приняли участие 1157 человек. Кроме главного приза, разыгрывались 11 крупных подарков, среди которых ювелирные украшения от бренда Pandora, сертификаты на 10 000 грн. от Calvin Klein, сертификат на 10 000 гривен от магазина «Марафон», косметический набор от магазина красоты Brocard, кроссовки от бренда Arena, макбук и робот-пылесос от магазина «Фокстрот», сертификат на покупку мягкой мебели от ТМ «BARVA», продуктовая корзина от магазина «Ашан» и др.

Во время яркой шоу-программы гостей new-Каравана развлекали диджей, незабываемые аниматоры, фокусник, саксофонист, шоу-балет в стиле кабаре. Кроме того, для создания праздничной атмосферы была оборудована уникальная фотозона SelfieRun, где мог сфотографироваться любой желающий и стать героем видеоролика. На протяжении ивента с посетителями было сделано невероятное количество фото, которые стали частью фотомозаики огромного размера. Скучно не было никому! ТРЦ «Караван» – один из крупнейших ТРЦ Харькова общей площадью 85,6 тыс. кв. м, находится в пределах четырех густонаселенных районов города и принимает до 10 млн гостей ежегодно. Под крышей «Каравана» собрано более 250 брендов, в том числе крупнейшие в Украине магазины международных операторов, которые представляют все основные группы потребительских товаров. В декабре 2021 года была завершена масштабная реконструкция и реконцепция объекта. ТРЦ «Караван» предстал перед своими посетителями в новом экстерьерном и интерьерном стиле, реализуя концепцию городского многофункционального пространства.

Агентство Телевидения Новости