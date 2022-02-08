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Тройное ДТП на Героев Труда: одного из участников отбросило на забор
Накануне около 17:00 на улице Героев Труда, 29, столкнулись автомобили Skoda, Ford и Mitsubishi Outlander Sport, который от удара отбросило на дорожное ограждение.
Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области.
По данным патрульных, водитель Skoda нарушил п. 16.11 ПДД Украины, в результате чего и произошло столкновение.
На водителя автомобиля Skoda патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
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