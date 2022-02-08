В Харькове затопило подземный переход

Пресс-секретарь Харьковского метрополитена Алексей Битнер сообщил, что к ним поступило сообщение об этом инциденте. По его словам, это территория коммунального предприятия «Подземный город».

«До нас звернулися пасажири та повідомили нам про цю подію. Ми до КП «Підземне місто» передали цю інформацію. І вони повинні вжити якихось засобів для усунення. Нам до вестибюлю вода не потрапляє, все гаразд, все сухо».

В КП «Подземный город» подтвердили информацию. Сейчас на месте работает комиссия, которая устанавливает причины подтопления.

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