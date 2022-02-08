На Павловом поле произошло тройное ДТП

Сегодня около 10 утра на проспекте Науки, 46, произошло ДТП с участием 3 автомобилей: столкнулись Seat, Geely и Kia. В результате дорожного происшествия никто не пострадал. На месте работали патрульные полицейские.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, админпротоколы были составлены на двух водителей. На водителя автомобиля Seat патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение п.13.1 ПДД Украины. На водителя Kia патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение п. 13.1 ПДД Украины.

Весь материал будет передан в суд.

Агентство Телевидения Новости