80% жителей Харькова и области назвали себя болельщиками «Металлиста» – СМИ

Армия болельщиков харьковского «Металлиста» составляет около 5 миллионов человек в самом Харькове и области, в Украине и в мире — подсчитали журналисты «Вечернего Харькова». Они оценили активность болельщиков на клубных и фанатских онлайн-платформах, в соцсетях и группах в мессенджерах, а также на основе посещаемости матчей, популярности телевизионных и онлайн-трансляций.

Доказательства народной любви к «Металлисту» журналисты привели в цифрах и фактах:

Свыше 80% из 2,8 млн жителей Харькова и области сказали социологам, что считают себя болельщиками сине-желтых.Посмотреть домашние матчи играющего пока в первой лиге «Металлиста» на стадион приходит в среднем 35 тыс. чел. Это в 9 раз больше, чем на игры всех клубов украинской Премьер-лиги вместе взятых!За успехами «желто-синих» на официальных интернет-площадках клуба следят 230 тыс. человек. А динамика прироста онлайн-аудитории «Металлиста» уже к лету позволит ему похвастаться стабильной «цифровой аудиторией» в 0,5 млн. чел.Треть всех харьковских студентов из 300 тысяч учащихся харьковских вузов, по данным университетских студкомов, болеют за «Металлист», и минимум 50 тысяч регулярно ходят на стадион.У «Металлиста» больше всего органической фанатской поддержки в современных медиа – 30 Instagram страниц, 15 Telegram-каналов плюс фанатские сайты и сообщества.С момента «восстания из пепла» нового «Металлиста» в мае 2021 года официальный клубный YouTube-канал набрал почти почти 5 млн просмотров. И даже во времена зимнего футбольного межсезонья недавний поединок желто-синих с одесским «Черноморцем» на неофициальном турнире Winter Cup 2022 смотрели почти 160 тыс. болельщиков.

То есть «Металлист» показывает яркую захватывающую игру, а украинские болельщики в ответ горячо поддерживают любимый клуб, причем не только на Харьковщине. «Как бы мы, харьковчане не ревновали, но за «Металлист» болеют не только в нашем городе и регионе. — пишут журналисты, попытавшиеся подсчитать несметную армию болельщиков лидера первой лиги с огромными амбициями. — По неофициальным экспертным оценкам, успехам «Металлиста» радуются, в общем и целом, порядка 5 млн человек в Украине и в мире — харьковская диаспора и просто люди, которые любят красивый футбол и смелые клубы».

Источник: «Вечерний Харьков»

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