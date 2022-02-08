По факту развращения несовершеннолетней полиция начала проверку

7 февраля в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пристает к 15-летней девушке в холле спортивного заведения. Полицию вызвал отец девушки.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления №3. Отец девочки сообщил, что незнакомый мужчина в течение нескольких дней подходил к его несовершеннолетней дочери и пытался завязать знакомство. Личность указанного мужчины установлена, им оказался 47-летний житель Харьковской области.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время идет досудебное расследование.

Агентство Телевидения Новости