Минцифры представили новые услуги на портале и приложении «Дія»

Министерство цифровой трансформации представило новые функции на портале и в приложении «Дія». К примеру, теперь всем пользователям будет доступно изменение места регистрации, сообщает hromadske.ua. О новых функциях стало известно на Diia Summit 2022.

Теперь можно указать адрес, по которому вы фактически проживаете и получить подтверждение от собственника жилья. Также мужчинам не нужно будет дополнительно идти к военкоматам, чтобы сменить место регистрации.С сегодняшнего дня у «Дія» появились опросы. Они должны помочь властям узнать мнение населения об определенных инициативах – уже можно принять участие в двух опросах.В приложении можно будет получить справку о несудимости – для этого нужно указать тип и цель запроса, ФИО на русском языке, место рождения и контактные данные.На портале можно продлить или прекратить денежную помощь для переселенцев, получить автоматическую регистрацию строительства и поделиться техпаспортом с человеком, который пользуется вашим автомобилем.

Агентство Телевидения Новости