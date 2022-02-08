Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:48
Просмотров: 37

Минцифры представили новые услуги на портале и приложении «Дія»

Минцифры представили новые услуги на портале и приложении «Дія»

Министерство цифровой трансформации представило новые функции на портале и в приложении «Дія». К примеру, теперь всем пользователям будет доступно изменение места регистрации, сообщает hromadske.ua. О новых функциях стало известно на Diia Summit 2022.

Теперь можно указать адрес, по которому вы фактически проживаете и получить подтверждение от собственника жилья. Также мужчинам не нужно будет дополнительно идти к военкоматам, чтобы сменить место регистрации.С сегодняшнего дня у «Дія» появились опросы. Они должны помочь властям узнать мнение населения об определенных инициативах – уже можно принять участие в двух опросах.В приложении можно будет получить справку о несудимости – для этого нужно указать тип и цель запроса, ФИО на русском языке, место рождения и контактные данные.На портале можно продлить или прекратить денежную помощь для переселенцев, получить автоматическую регистрацию строительства и поделиться техпаспортом с человеком, который пользуется вашим автомобилем.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 