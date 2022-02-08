Харьковский лыжник не прошел дальше квалификации в спринте на Олимпиаде в Пекине

Сегодня на зимней Олимпиады-2022 в Пекине выступал харьковский лыжник Руслан Перехода.

Он соревновался в спринте. В квалификации выступали 88 спортсменов. 30 из них отбирались в четвертьфинал.

Перехода показал в квалификации 46-й результат — 2 минуты 59 и 34 секунды и, соответственно, выбыл из дальнейшей борьбы.

Чтобы пробиться в четвертьфинал, Переходе нужно было пробежать в квалификации на 5 секунд быстрее того результата, который он показал.

Агентство Телевидения Новости