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Пожар в 9-этажке на Гарибальди: пострадала пенсионерка

Пожар в 9-этажке на Гарибальди: пострадала пенсионерка

Сегодня в 11:45 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на улице Гарибальди: горела квартира на третьем этаже.

К месту вызова прибыли 3 отделения ГСЧС на 2 автоцистернах и на одной автолестнице. По прибытию пожарных было установлено, что в комнате квартиры горят домашние вещи. Общая площадь пожара составила около 6 кв. метров.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Пожарными была спасена владелица квартиры, 1952 года рождения. С признаками отравления угарным газом она была госпитализирована. Кроме того, из соседних квартир дома и с верхних этажей лестничной клеткой были эвакуированы еще 10 жителей.

Пожар локализован в 12:02, сейчас идет ликвидация. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

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