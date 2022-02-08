На Алексеевке образовался гейзер: часть домов без отопления и горячей воды

Сегодня утром на Алексеевке образовался фонтан из кипятка – такое сообщение появилось в харьковских Telegram-каналах.

В части Алексеевского жилмассива временно отключено отопление и горячая вода.Теплоснабжение и подача горячей воды прекращены на пр. Победы, ул. Алексеевской, ул. Архитекторов, ул. Ахсарова, ул. Цезаря Кюи, ул. Белогорской, ул. Монтажной, ул. Целиноградской и др., сообщается на сайте горсовета.

По информации КП «Харьковские тепловые сети», это связано с локализацией утечки теплоносителя и устранением дефекта на подающем магистральном трубопроводе по ул. Алексеевской, 14Б. На месте работают ремонтные бригады.

Агентство Телевидения Новости