Спасатели вытащили из снежного заноса скорую помощь

Тройное ДТП произошло накануне на улице Героев Труда: дорогу не поделили Skoda, Mitsubishi и Ford. От удара внедорожник Mitsubishi выбросило за пределы проезжей части. Предварительно патрульные полицейские установили, что водитель Skoda нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение. На него был составлен административный протокол.

Ангелина Дисская, спикер УПП в Харьковской обл.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda порушив п.16.11 ПДД України і допустив зіткнення з автомобілем Mitsubishi та автомобілем Ford. Внаслідок автопригоди з громадян ніхто не постраждав. Тому, на водія Шкода патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. надалі зібраний матеріал буде передано до суду.

Также выясняются обстоятельства ДТП и на Московском проспекте, где столкнулись Volkswagen и Toyota. В этом случае тоже обошлось без пострадавших. По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением и допустил столкновение. Патрульные составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой повреждение транспортных средств. А в Харьковском районе скорая помощь оказалась в ловушке из-за снежного заноса. По вызову выехали спасатели, которые и отбуксировали машину на расчищенный участок дороги.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Автомобіль швидкої медичної допомоги вже повертався від пацієнта. До місця виклику було направлено підрозділи служби порятунку з міста Харкова. На пожежному автомобілі підвищеної прохідності рятувальники, прибувши до місця виклику, за допомогою тросу, витягли автомобіль швидкої медичної допомоги на проїжджу частину.

После этого медики двинулись самостоятельно, без приключений.





Агентство Телевидения Новости