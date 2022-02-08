Оказалась в ловушке: во время пожара спасли пенсионерку

Николай, сын владелицы квартирыЯ приехал, когда потушено было. Сгорело, получается, вещи. Пепел, разбросанные вещи сгоревшие, вот такие наслідки.

Николай вместе со своей мамой живет в многоэтажке на улице Гарибальди, 11. Сегодня около 12:00 в их квартире вспыхнул пожар. Соседка Ольга вспоминает, что сначала прогремел сильный взрыв, а за окном она увидела черный дым. Женщина признается, что это очень ее испугало и она начала собирать ценные вещи и документы. Однако в коридоре было уже много спасателей, поэтому она не захотела мешать их работе и осталась в квартире.

Ольга, соседкаЯ была на кухне и как раз от этого звука у меня и собаки, и все очень испугались. Очень сильный звук и сразу запах дыма. То есть вся квартира, всё. Я непосредственно на одном этаже живу и я не могла уже выйти. Мне выходить было только в окно. Они же тушили там, взламывали двери.

К месту вызова приехало сразу 6 отделений ГСЧС. Пожарные выяснили, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже, там горели домашние вещи. Во время тушения они спасли из горящего дома пенсионерку, которая не смогла самостоятельно выбраться из дымовой ловушки. Кроме этого пожарным пришлось эвакуировать жителей верхних этажей из-за возможной угрозы.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.У середині кімнати перебувала жінка, 1952 року народження, яка потребувала допомоги і самостійно, через густе та сильне задимлення не могла вийти з помешкання. рятувальники винесли жінку з задимленної оселі та передали бригаді медиків.

Медики срочно забрали пострадавшую, с признаками отравления угарным газом, во 2 больницу города. Что могло стать причиной возгорания – выясняется. Одна из версий – короткое замыкание электропровода.





Агентство Телевидения Новости