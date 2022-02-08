Избил мать до смерти и спрятал тело в заброшенном доме: задержан житель Краснограда

Информация о том, что в подвале заброшенного дома в городе Краснограде найдено тело женщины, поступила в дежурную часть районной полиции 7 февраля около 12:00.

В ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские установили, что погибшей является 61-летняя жительница общежития, расположенного рядом с местом, где нашли тело. В совершении уголовного правонарушения правоохранители оперативно разоблачили 45-летнего сына погибшей.

Как пояснил злоумышленник, в середине декабря 2021 по месту жительства во время совместного распития спиртных напитков между ним и матерью возникла ссора. Мужчина несколько раз ударил пострадавшую кулаком в лицо. Через два дня женщина умерла. Чтобы избежать наказания, злоумышленник решил избавиться от тела умершей: завернул его в одеяло, отнес в заброшенное здание и сбросил в подвал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Агентство Телевидения Новости