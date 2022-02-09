Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 9 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Сумгаитская, 9 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 16 (п. №6, стояк), ул. Ромена Роллана, 13 (п. №3), ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 09.02.22 г.

Индустриальный район:б-р Ивана Каркача, 73 (п. №2, стояк) до 17:00 09.02.22 г.; ул. Кулькова, 38 (п. №3, стояк) до 20:00 09.02.22 г.; пр. Александровский, 91 (п. №1) до 17:00 09.02.22 г.

Киевский районул. Героев Труда, 12-я (п. №4, стояк), б-р Мира, 2 (п. №4, стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №3, спаренный стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 09.02.22 г.

Московский район:пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №3, стояк) до 17:00 09.02.22 г.

Холодногорский районул. Славянская, 6 (п. №1, стояк), ул. Большая Афанасьевская (Котлова), 224 (п. №1, стояк) до 20:00 09.02.22 г.

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