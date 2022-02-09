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На ХТЗ горел гараж с автомобилем внутри (видео)
Вечером 8 февраля в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в гараже, внутри которого был автомобиль ВАЗ-2111.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Информация о происшествии в частном секторе по улице Таджикской, 18 поступила спасателям в 16:25.
На момент прибытия пожарных на место пламя охватило 15 кв.м. постройки.
В 16:35 спасатели локализовали пожар и в 17:44 его ликвидировали.
В результате пожара никто не пострадал.
Причину его возникновения устанавливают.
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