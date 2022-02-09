СOVID-19 в Украине: за сутки — более 38 тысяч заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 38 257 новых случаев заболевания СOVID-19.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 8 февраля в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 308, медработников – 1 076)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4 385 заболевших коронавирусом, летальных исходов – 240, выздоровели 17 063 человека.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки следующее:

г. Киев – 3864;

Винницкая область – 1000;

Волынская область – 1120;

Днепропетровская область – 2111;

Донецкая область – 1881;

Житомирская область – 1557;

Закарпатская область – 978;

Запорожская область – 1431;

Ивано-Франковская область – 750;

Киевская область – 1314;

Кировоградская область – 344;

Луганская область – 774;

Львовская область – 2161;

Николаевская область – 819;

Одесская область – 3587;

Полтавская область – 1454;

Ровенская область – 2006;

Сумская область – 1597;

Тернопольская область – 1011;

Харьковская область – 2293;

Херсонская область – 1012;

Хмельницкая область – 2093;

Черкасская область – 1120;

Черновицкая область – 929;

Черниговская область – 1141.

Информация с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отстутствует.

Днем ранее, 8 февраля в Украине выявили 34 353 новых случаев заболевания СOVID 19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 380 047 случаев коронавируса, выздоровели 3 713 348 заболевших, умерли – 101 887.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине 72 007 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек дозу — 31 007 человек, дополнительную дозу — 688 человек, бустерную дозу — 19 100 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 15 499 220 человек, из них первую дозу – 15 499 218 человек, две дозы – 14 840 450 человек, дополнительную дозу – 21 563 человека, бустерную дозу – 493 303 человека. Всего в стране проведено 30 854 534 прививки от COVID-19.

Агентство Телевидения Новости