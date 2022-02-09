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На Харьковщине за сутки — почти 3 тысячи случаев коронавируса, умерли 14 заболевших

На Харьковщине за сутки — почти 3 тысячи случаев коронавируса, умерли 14 заболевших

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 2 293 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

1 674 из них – жители Харьковского района (1483 – города Харькова).

164 заболевших – жители Чугуевского, 161 – Изюмского, 81 – Купянского, 73 – Красноградского, 72 – Богодуховского, 68 – Лозовского районов.

За сутки выздоровели 855 больных, умерли – 14.

Всего по области зарегистрировано 283 517 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 242 426 больных выздоровели, 6675 – умерли.

С начала вакцинальной кампании на Харьковщине прививки от коронавируса получили 1 146 350 человек – 54%. Полный курс прививки получили 1 054 840 человек – 50%. Дополнительную дозу получили 1 678 человек, бустерную – 26 833.

За минувшие сутки на Харьковщине от коронавируса были привиты 6 556 человек.

Агентство Телевидения Новости

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