Строительство областного онкоцентра: ХОГА расторгает договор с генподрядчиком

Харьковская ОГА расторгает договор с генподрядчиком строительства областного онкоцентра.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, договор с Частным предприятием «РОМБ+», как с генеральным подрядчиком выполнения работ по строительству Харьковского онкоцентра, прекращается.

Такое решение приняла рабочая группа по проведению анализа выполнения в 2020-2022 годах строительных работ в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

В частности, рабочая группа установила, что ХОГА как распорядитель средств в установленные договором сроки и в полном объеме произвела оплату выполненных работ, а также максимально способствовала реализации проекта, в частности, осуществляя предварительную оплату в пользу генерального подрядчика — Частного предприятия «РОМБ+».

В то же время общая стоимость выполненных в течение 2021 года генподрядчиком работ составляла менее 40% от запланированного заказчиком финансирования.

«Как выяснила рабочая группа, генподрядчик не выполнял должным образом свои обязательства и систематически нарушал условия договора — сроки выполнения работ, неиспользование авансовых бюджетных средств. Кроме того, генподрядчик препятствовал заказчику строительства осуществлять контроль за ходом, стоимостью и объемами выполнения работ и не информировал до последнего о ходе работ. При этом во время действия договора и заседаний рабочей группы генподрядчик постоянно пытался переложить ответственность на других: заказчика, проектантов, поставщиков и т.д. В частности, причиной несоблюдения графика выполнения работ генподрядчик называл приостановку заказчиком работ еще весной 2021 года на 15 дней для проведения научно-технического сопровождения, которое заказчик должен был осуществить в связи с самовольным изменением генподрядчиком требований к железобетонным конструкциям, которые отличались от установленных проектной документацией. Кроме того, генподрядчик отметил, что поставщик железобетонных изделий не обеспечивает нужды строительства.», — отмечается в сообщении ХОГА.

Но, как выяснила рабочая группа, заключенный договор поставки не имел согласованного графика поставки, был заключен на условиях 100% предоплаты, ни разу не выплачиваемой, и по которому задолженность генподрядчика превышает 1 млн грн. Обвинение генподрядчиком заказчика в том, что он не предоставил чертеж железобетонных конструкций, противоречит требованиям ГСН и ставит под сомнение его квалификацию. При этом генеральный подрядчик не предоставил документального подтверждения наличия объективных причин нарушения сроков выполнения работ.

В итоге рабочая группа пришла к выводу о несостоятельности ЧП «РОМБ+» исполнять обязанности генподрядчика.

О расторжении договора на строительство первой очереди областного онкоцентра Департамент капитального строительства ХОГА сообщил ЧП «РОМБ+» соответствующим письмом. Такое право заказчика прямо предусмотрено действующим законодательством Украины и непосредственно прописано в условиях договора.

«Результатом работы одной из рабочих групп стал разрыв договора с генподрядчиком. Ведь в случае срыва строительства онкоцентра речь идет не только о невыполнении программы Президента «Большое строительство» на Харьковщине. Речь о том, что жители области не смогут вовремя получить столь необходимое учреждение здравоохранения. В соответствии с графиком строительства Харьковского онкоцентра в прошлом году должны были осуществить значительную часть работ, на что были предусмотрены и выделены необходимые средства. Однако, как мы видим, генподрядчик не справился. Мы должны догнать потраченное время и решить эту проблему», – заявил директор Департамента капитального строительства Харьковской ОГА Сергей Жуков.

В ХОГА также напомнили, что во время осмотра строительства онкоцентра 19 января председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов дал поручение начать разработку проектно-сметной документации для третьей очереди, чтобы избежать дальнейших задержек строительства. Это предложение будет вынесено на ближайшую сессию областного совета.

Агентство Телевидения Новости