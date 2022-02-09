Срок действия «тысячи за вакцинацию» в Украине продлят

Кабинет министров планирует продлить срок использования «ковидной тысячи» с 4 до 9 месяцев. Кроме того, планируется платить 500 гривен за бустерную дозу и позволить тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Об этом сообщается в повестке дня заседания правительства 9 февраля.

Документом предлагается:

предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации;увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;предоставление возможности использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе правительство примет решение о расширении программы по выплате 1 тысячи гривен для вакцинированных от COVID-19. Кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за эти средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп.

Источник: РБК-Украина

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