Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:24
Просмотров: 124

Срок действия «тысячи за вакцинацию» в Украине продлят

Срок действия «тысячи за вакцинацию» в Украине продлят

Кабинет министров планирует продлить срок использования «ковидной тысячи» с 4 до 9 месяцев. Кроме того, планируется платить 500 гривен за бустерную дозу и позволить тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Об этом сообщается в повестке дня заседания правительства 9 февраля.

Документом предлагается:

предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации;увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;предоставление возможности использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

Dodatok (2) from Oleksandr Bilous

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе правительство примет решение о расширении программы по выплате 1 тысячи гривен для вакцинированных от COVID-19. Кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за эти средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 