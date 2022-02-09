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Правой в челюсть. Мощнейший нокаут

Правой в челюсть. Мощнейший нокаут

Боец, пропустивший нокаутирующий удар, отлетел на несколько метров.

В Барнауле (Россия) состоялся турнир по смешанным единоборствам OFC 17. В одном из боев дрались россиянин Кирилл Зимановский и Бахадур Аскерзаде из Азербайджана.

На 45-й секунде 2-го раунда у Зимановского прошел правый челюсть, от которого Аскерзаде оказался в нокауте. Россиянин еще и бросился добивать поверженного соперника, в чём уже не было никакой необходимости.

Ниже на видео — весь бой. Развязка — с 7:10.


Агентство Телевидения Новости

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