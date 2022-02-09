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Депутат в парламенте Словакии облил водой флаг Украины, в посольстве требуют извинений (видео)

Депутат в парламенте Словакии облил водой флаг Украины, в посольстве требуют извинений (видео)

В парламенте Словакии во время заседания депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки облил водой украинский флаг.

Инцидент произошел вчера, 8 февраля во время заседания парламента Словакии 8 февраля было посвящено оборонной сделке с США.

Так, депутаты от пророссийских политсил SMER и «Народной партии Наша Словакия» срывали заседание, блокировали выступления представителей власти и депутатов-оппонентов.

В частности, Петер Крупа и Медвецкий заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии. Представители партии «Свобода и солидарность» (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули флаг Украины. После этого Медвецкий начал обливать водой украинский флаг и парламентариев. Спикер объявил перерыв в заседании.

Посольство Украины в Братиславе осуждает инцидент и требует извинений.

Об этом сообщается в заявлении посольства в Twitter.

«Сегодня в Киеве Иван Корчок (глава МИД Словакии — ред.) подтвердил твердую неизменную позицию Словакии в поддержке Украины! Имеем поддержку и в Национальном совете Словакии! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов Марека Котлебы, Андрея Медвецки не может ее поколебать! Осуждаем и требуем извинений!»- говорится в сообщении.

Источник: РБК-Украина


Агентство Телевидения Новости

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