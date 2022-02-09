Победу «Металлиста» над «Вересом» в Winter Cup 2022 увидели 512 тысяч болельщиков

Свыше полумиллиона болельщиков следили за матчем «Металлист» — «Верес» на неофициальном турнире Winter Cup 2022, в котором «желото-синие» победили ровенчан 2:1. Таким образом, харьковчане установили очередной рекорд популярности своих игр.

«Численность просмотров на YouTube-канале «Перша ліга», телеканале «Футбол 1», предматчевая и послематчевая студии, а также участие в чате прямой трансляции составила 512 тысяч человек», — сообщил официальный клубный сайт «Металлиста».По мнению экспертов, очень показательно, что рекорд установлен не в официальном поединке национального чемпионата, а в товарищеском турнире в зимнее межсезонье.

Как ранее написал в авторском телеграмм-канале Артем Франков, главред еженедельника «Футбол», характеризуя феномен «Металлиста» в контексте общего снижения болельщицкой активности украинцев: «Металлист» с его посещаемостью на ВСЕМ этом фоне возвышается как Эйфелева башня над Домом Инвалидов».

Численность поклонников харьковского клуба подсчитали харьковские журналисты. По их данным 80% жителей Харькова и области назвали себя болельщиками «Металлиста», клубные и десятки фанатских онлайн-платформ в соцсетях и группах в мессенджерах собирают сотни тысяч людей, следящих за восхождением «Металлиста», десятки тысяч болельщиков на стадионе помогают клубу бить рекорды посещаемости украинского футбола, телевизионные и онлайн-трансляции поединков клуба собирают миллионы просмотров.

Следующий матч в «финале» Winter Cup 2022 состоится 11 февраля — «желто-синие» сойдутся в поединке с житомирским «Полесьем». Прямую трансляцию игры будут вести телеканалы «Футбол 1» и YouTube-канал «Перша ліга».

Источник: ФК «Металлист»

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