В Харькове будут судить семерых мужчин за драку с полицейскими на Журавлевке

В Харькове семеро мужчин пойдут под суд за драку с полицейскими на Журавлевке.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, фигурантов будут судить по факту умышленного причинения работникам правоохранительного органа побоев в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 11 декабря 2021 года около 22:30 полицейские прибыли на территорию пляжно-развлекательного комплекса, расположенного по ул. Героев Труда, по поводу потасовки. Однако указанная информация не нашла подтверждения.

Когда правоохранители покидали территорию комплекса, они увидели потасовку. Полицейские подошли к месту конфликта, однако их работе стали мешать семеро мужчин, которые находились рядом, — они начали избивать полицейских.

В результате драки пятеро правоохранителей получили телесные повреждения.

Обвинительный акт в отношении семерых фигурантов утвержден и отправлен в Киевский районный суд Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости