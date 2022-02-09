Глава МИД Словакии извинился за осквернение украинского флага

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за возмутительный инцидент в парламенте, где вчера депутаты осквернили флаг Украины.

Реакция словацкого министра появилась в Facebook.

Корчок отметил, что пророссийские депутаты публично облили водой флаг Украины в день, когда сам он находился в Киеве на переговорах. Он назвал это «отвратительным зрелищем». Глава МИД заявил, что Словакия просит прощения по дипломатическим каналам.

«Мне жаль и еще больше стыдно», – написал дипломат.

По мнению Корчка, причиной такого поступка стали «истерия и запугивания народа» из-за оборонной сделки с США, которые «превратились в противостояние в парламенте».

«Символы нашего соседа, который попал в трудную ситуацию, перестали быть неприкосновенными», – написал Корчок.

Министр пообещал, что вместе с министром обороны страны проведет в парламенте дебаты с оппозицией.

Как сообщалось, вчера, 8 февраля, во время внеочередного заседания парламента Словакии случился инцидент с украинским флагом.

Двое депутатов из ультраправой и пророссийской «Народной партии Наша Словакия» Андрей Медвецки и Петер Крупа заблокировали трибуну, закрыв ее развернутым словацким флагом. Таким образом они планировали сорвать голосование.

В то же время представители провластной партии «Свобода и солидарность» (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жияк в противовес коллегам вышли к трибуне и развернули флаг Украины. В ответ на это депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины и депутатов, которые его держали.

Источник: УНИАН

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