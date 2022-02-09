В суды Харьковской области назначены новые судьи

Президент Владимир Зеленский назначил двух судей в суды Харьковской области.

Указ №42/2022 опубликован на официальном сайте главы государства.

Так, судьей Коломацкого районного суда в Харьковской области стал Михаил Скляренко.

Судьей Первомайского горрайонного суда Харьковской области назначен Олег Кочнев.

Как пишет Новое Время, согласно декларации Михаила Скляренко, он женат, имеет дочь. В городе Валки есть дом, земельный участок и гараж, которыми судья владеет вместе с женой. Михаил Александрович также имеет частичные права на несколько земельных участков в селе Гряково Полтавской области.

Согласно декларации, передвигается он легковым автомобилем ВАЗ 2010 года выпуска. На основном месте работы Скляренко заработал 929 тысяч гривен. 27 тыс. грн. ему достались от аренды недвижимости. Чуть больше четверти миллиона судья получил в наследство.

Олег Кочнев женат и имеет двух дочерей. У него два земельных участка и дачный дом в селе Липцы, а также квартира в Харькове. Передвигается он на Renault Symbol 2006 года. Кочнев значится владельцем садово-огородного общества Политехник. На основном месте работы судья получил зарплату в 897 тыс. грн. 5 тысяч долларов хранит наличными.

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