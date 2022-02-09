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В Украине с 11 февраля «красная» зона карантина расширится на три области

В Украине с 11 февраля в «красную» зону карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом COVID-19 перейдут еще три области — Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Сегодня в «красной» зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

В «желтой» зоне карантина находятся только три области: это Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская.

Все остальные регионы страны остаются в «оранжевой» зоне карантина.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 38 257 новых случаев заболевания СOVID-19, госпитализированы 4 385 заболевших коронавирусом, летальных исходов – 240, выздоровели 17 063 человека.

Агентство Телевидения Новости

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