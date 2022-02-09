Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:00
Просмотров: 54

СНБО проведет заседание в Харькове

СНБО проведет заседание в Харькове

Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 февраля проведет выездное заседание в Харькове.

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на комментарий Аппарата СНБО. 

«11 февраля 2022 в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в городе Харьков», — рассказали в Аппарате. 

Как отмечается, заседание проведут в области, которая я пригранична с Россией, и будут обсуждать вопросы формирования сил территориальной обороны.

На странице СНБО в Facebook сообщается, что брифинг секретаря Алексея Данилова планируется ориентировочно на 17:30 в Харьковской ОГА. 

«Согласно решению Президента Украины В. Зеленского 11 февраля 2022 в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация)», — говорится в сообщении СНБО.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 24 января. 

По его итогам секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ситуация на украинских границах контролируемая, и причин для паники нет. 

Тогжа же премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика стабилизируется, несмотря на дестабилизационную информацию. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 