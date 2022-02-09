СНБО проведет заседание в Харькове

Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 февраля проведет выездное заседание в Харькове.

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на комментарий Аппарата СНБО.

«11 февраля 2022 в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в городе Харьков», — рассказали в Аппарате.

Как отмечается, заседание проведут в области, которая я пригранична с Россией, и будут обсуждать вопросы формирования сил территориальной обороны.

На странице СНБО в Facebook сообщается, что брифинг секретаря Алексея Данилова планируется ориентировочно на 17:30 в Харьковской ОГА.

«Согласно решению Президента Украины В. Зеленского 11 февраля 2022 в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация)», — говорится в сообщении СНБО.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 24 января.

По его итогам секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ситуация на украинских границах контролируемая, и причин для паники нет.

Тогжа же премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика стабилизируется, несмотря на дестабилизационную информацию.

Агентство Телевидения Новости