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На Харьковщине разыскали 16-летнего пропавшего подростка-студента

На Харьковщине разыскали 16-летнего пропавшего подростка-студента

На Харьковщине нашли 16-летнего подростка-студента, которого несколько дней разыскивали родные.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 7 февраля полиции поступило сообщение от жительницы села Бригадировка о пропаже ее 16-летнего сына, который временно проживал и учился в Харькове. 4 февраля парень ушел с места проживания и не вернулся, мобильный телефон был выключен. 

На следующий день полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего студента. Его нашли в Харькове. Он вернулся из города Днепра, где гостил у друга.

Как выяснилось, подросток решил навестить друга без ведома взрослых. Родителям сказал, что едет на соревнование и выключил телефон.         

С 16-летним парнем полицейские провели профилактическую беседу и вернули домой.

Агентство Телевидения Новости

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