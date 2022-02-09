На Харьковщине разыскали 16-летнего пропавшего подростка-студента
На Харьковщине нашли 16-летнего подростка-студента, которого несколько дней разыскивали родные.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, 7 февраля полиции поступило сообщение от жительницы села Бригадировка о пропаже ее 16-летнего сына, который временно проживал и учился в Харькове. 4 февраля парень ушел с места проживания и не вернулся, мобильный телефон был выключен.
На следующий день полицейские установили местонахождение несовершеннолетнего студента. Его нашли в Харькове. Он вернулся из города Днепра, где гостил у друга.
Как выяснилось, подросток решил навестить друга без ведома взрослых. Родителям сказал, что едет на соревнование и выключил телефон.
С 16-летним парнем полицейские провели профилактическую беседу и вернули домой.