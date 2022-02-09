В Украину из Великобритании прибыл самолет с военной помощью

Накануне, 8 февраля, и сегодня, 9 февраля из Великобритании в Украину прибыли очередные грузы с военно-технической помощью.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В январе Великобритания направила Украине самолетом партию противотанковых средств. На этот раз доставлено военное имущество и снаряжение для нужд Сил Территориальной обороны Украины, в частности, бронежилеты, шлемы и т.д.

Сегодня очередной самолет с грузом встретили заместитель Министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, начальник штаба-заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко, атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Украине комодор Королевских ВМС Тим Вудс, военный атташе при Посольстве Падди Куач.

Заместитель Министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов отметил, что эта помощь предоставлена ​​вновь созданному роду Сил ВСУ — Территориальной обороне — во исполнение договоренностей, достигнутых 1 февраля этого года между Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее, 7 февраля, поставки оборонного снаряжения из Великобритании после разговора с Министром обороны, Государственным секретарем обороны Великобритании Беном Уоллесом анонсировал Министр обороны Украины Алексей Резников.

Украинская сторона рассматривает поступление международной технической помощи как проявление личного внимания со стороны Правительства Великобритании по вопросам сохранения независимости и суверенитета Украины, обеспечения оборонного потенциала Вооруженных Сил Украины.

«Мы высоко ценим эту политическую поддержку и практическую готовность совместно защищать наши демократические ценности. Полученное военное имущество и оснащение будут направлены для обеспечения потребностей сил Территориальной обороны ВСУ, которые формируются и приобретают начальные боевые способности», — отметил Вячеслав Шаповалов.

Он также проинформировал, что в первую очередь речь идет о подразделениях терробороны пограничных регионов Украины.

«От имени Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины хотел бы поблагодарить наших британских партнеров за всестороннюю поддержку Украины как на политико-дипломатическом уровне, так и в предоставлении военно-технической помощи», — добавил Шаповалов.

Агентство Телевидения Новости