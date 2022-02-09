В санном спорте появилась первая в истории 5-кратная олимпийская чемпионка

Исторический день для лучшей в мире саночницы.

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине немка Натали Гайзенбергер выиграла сегодня «золото» в одиночке и стала первой спортсменкой в истории санного спорта, кто имеет теперь 5 золотых олимпийских медалей.

Она становилась олимпийской чемпионкой в одиночке и в эстафете в Сочи-2014 и в Пхёнчане-2018.

И, вот, сегодня Гайзенбергер завоевала еще одну золотую олимпийскую медаль, став отныне самой выдающейся саночницей в мире.

34-летняя Гайзенбергер также является 9-кратной чемпионкой мира и 6-кратной чемпионкой Европы.

Агентство Телевидения Новости