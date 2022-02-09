Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:57
Просмотров: 102

В санном спорте появилась первая в истории 5-кратная олимпийская чемпионка

В санном спорте появилась первая в истории 5-кратная олимпийская чемпионка

Исторический день для лучшей в мире саночницы.

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине немка Натали Гайзенбергер выиграла сегодня «золото» в одиночке и стала первой спортсменкой в истории санного спорта, кто имеет теперь 5 золотых олимпийских медалей.

Она становилась олимпийской чемпионкой в одиночке и в эстафете в Сочи-2014 и в Пхёнчане-2018.

И, вот, сегодня Гайзенбергер завоевала еще одну золотую олимпийскую медаль, став отныне самой выдающейся саночницей в мире.

34-летняя Гайзенбергер также является 9-кратной чемпионкой мира и 6-кратной чемпионкой Европы.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 