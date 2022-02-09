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Вакцинация от COVID-19 в Украине: 500 гривен за бустерную дозу можно будет получить с 14 марта

500 гривен за вакцинацию от коронавируса бустерной дозой можно получить с 14 марта.

Об этом во время заседания Кабинета Министров Украины сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также одобрено предоставление лицам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью I и II группы, состоящим на учете в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, тысячи гривен для приобретения лекарственных средств и оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг г.

Также увеличен срок действия счета для получения пособия и срок использования пособия с 4 до 9 месяцев со дня зачисления средств на счет.

Шмыгаль добавил, что 50% взрослого населения Украины уже вакцинировались от коронавируса. При этом каждый второй украинец получил как минимум одну дозу вакцины.

Напомним, воспользоваться программой «єПідтримка» и получить 1 тысячу гривен за вакцинацию против коронавируса с 7 февраля теперь могут подростки с 14 лет.

Источник: Левый Берег

Агентство Телевидения Новости

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