Диетолог назвала самые опасные виды пиццы

Врач-диетолог Наталья Круглова перечислила самые опасные виды пиццы. Об этом сообщает Москва 24.

По ее словам, самая вредная пицца Пепперони.

«Это достаточно жирный продукт за счет салями, которую добавляют в состав. Кроме того, это острый продукт, поэтому тоже не всем подойдет», — сказала диетолог.

Круглова не советует есть данную пиццу людям с заболеваниями пищеварительной системы. Также она рекомендует им отказаться от пицц с острым соусом или перцем халапеньо.

Кроме того, эксперт не рекомендует пиццу с ветчиной и грибами людям с больной поджелудочной железой так как им противопоказаны грибы.

Гавайская пицца с консервированными ананасами, в которых очень много сахара, противопоказана людям, страдающим рефлюкс-эзофагитом. Также им не стоит есть пиццу на пышном тесте.

«Соусы и майонез существенно увеличивают калорийность пиццы и количество жиров в ней. Опять же, это повышает вкусовую привлекательность продукта. Провоцируется аппетит, и есть вероятность, что человек съест очень много», — уверяет Круглова.

Диетолог даже полностью здоровым людям не рекомендует злоупотреблять пиццей и советует есть ее не чаще раза в неделю. И то по несколько кусочков после интенсивных занятий спортом.

Источник: Корреспондент

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