Сегодня 16:44
Просмотров: 52
В Харьковской области из-за печи загорелся частный дом
В поселке в Харьковской области вечером 8 февраля из-за неосторожности при пользовании печью загорелся частный дом.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 8 февраля в 19:46 спасателям поступил вызов на пожар в пгт. Двуречная, где на улице Набережной в доме горела крыша.
Площадь пожара составляла 50 кв. м.
Спасатели ликвидировали пожар в 20:53.
Его причина, по данным ГСЧС, — в нарушении правил безопасности при эксплуатации печи.
Загрузка...