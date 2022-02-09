В Харьковской области из-за печи загорелся частный дом

В поселке в Харьковской области вечером 8 февраля из-за неосторожности при пользовании печью загорелся частный дом.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 8 февраля в 19:46 спасателям поступил вызов на пожар в пгт. Двуречная, где на улице Набережной в доме горела крыша.

Площадь пожара составляла 50 кв. м.

Спасатели ликвидировали пожар в 20:53.

Его причина, по данным ГСЧС, — в нарушении правил безопасности при эксплуатации печи.

Агентство Телевидения Новости