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В Харьковской области из-за печи загорелся частный дом

В Харьковской области из-за печи загорелся частный дом

В поселке в Харьковской области вечером 8 февраля из-за неосторожности при пользовании печью загорелся частный дом.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 8 февраля в 19:46 спасателям поступил вызов на пожар в пгт. Двуречная, где на улице Набережной в доме горела крыша.

Площадь пожара составляла 50 кв. м.

Спасатели ликвидировали пожар в 20:53. 

Его причина, по данным ГСЧС, — в нарушении правил безопасности при эксплуатации печи.

Агентство Телевидения Новости

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