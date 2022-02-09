Скандал в харьковской школе: полиция отреагировала на ситуацию

Полиция отреагировала на произошедшее в харьковской школе, где был зафиксирован и опубликован в соцсетях факт жестокого обращения учителя с учеником.

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видео, где учитель школы тянет ученика за руку и кричит на него.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, указанный факт был зарегистрирован 8 февраля в Едином учете отдела полиции №2 Харьковского райуправления №1.

В ходе проведения проверки работники ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 установили, что событие, зафиксированное на видео, произошло 31 января в помещении школы.

По словам директора заведения, данная ситуация была рассмотрена на педагогическом совещании с участием учительницы и родителей 8-летнего ученика.

Родители парня ни к кому претензий не имеют. Полицейские провели профилактическую беседу с учеником и его родителями.

В настоящее время для более детального выяснения обстоятельств происшествия полицейские будут проводить дополнительную проверку данного факта и намерены опросить учителей заведения. Проверка инцидента продолжается.

Агентство Телевидения Новости