Трехлетние двойняшки, у которых родители погибли в ДТП, взяты под опеку

У трехлетних Дениса и Юли в последние дни наблюдается положительная динамика восстановления после сверхтяжелых ранений, полученных в автомобильной аварии.

Почти месяц назад — 12 января вблизи села Черкасская Лозовая на окружной дороге произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, в том числе водитель такси и его жена — родители Дениса и Юли. Детей еще ждет долгое восстановление. Между тем сегодня на исполкоме горсовета наконец был рассмотрен вопрос об опеке сирот.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель городского головы:

Виявила бажання та подала відповідні документи, щодо призначення опікуном, рідна тітка дітей Арутюнян Олена Васильєвна, яка працює вихователем у навчальному закладі. Має власну дитину — сина 10-ти років

Конечно же исполком горсовета единогласно поддержал взятие женщиной двоих детей, оставшихся без родителей, под опеку. Итак, в семье Елены Арутюнян, работающей воспитательницей в детском саду, теперь будет три ребенка.

Елена – сестра погибшей матери Дениса и Юли. Она избегает публичности. Разве что поблагодарила руководителей города за финансовую помощь, которая идет на лечение трехлетних двойняшек.

Агентство Телевидения Новости