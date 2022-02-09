«Ковидный антирекорд» на Харьковщине: за сутки — почти 2,3 тысячи новых случаев

В Харьковской области очередной коронавирусный рекорд. За сутки было зафиксировано 2 293 новых случаев болезни, 14 человек умерли.

Несмотря на высокие показатели заболеваемости, во время этой волны в больницу люди попадают реже, так что в медицинских учреждениях занято всего 49 процентов коек.

Также в области продолжается кампания по вакцинации, прививки уже сделали 54 процента населения региона.

Впрочем, желающих прививаться сейчас значительно поубавилось, за сутки в пункты иммунизации пришли 6 556 человек.

Директор облдепартамента здравоохранения Максим Хаустов говорит, сейчас очень важно не останавливаться, а повышать показатели.

Максим Хаустов, директор департамента здравоохранения

По медичним працівникам — повний курс щеплення вже мають 83 відсотки, хоча б одну дозу — 99 відсотків. Теж саме по працівникам освіти: там повний курс щеплення мають 98 відсотків та хоча б одну дозу мають 99 відсотків.

В Министерстве здравоохранения говорят, что если человек заметил у себя первые симптомы заболевания, то лучше оставаться дома. Виктор Ляшко сообщил, что сейчас можно оформить электронный больничный, поэтому идти в медицинское учреждение и стоять там в очередях необязательно.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения

У разі наявності симптомів COVID-19, грипу або гострої респіраторної інфекції, пацієнт може зателефонувати до свого лікаря і отримати від нього рекомендації щодо подальшої тактики лікування. За результатом такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 робочих днів, який є основою для відкриття лікарняного.

Между тем в облгосадминистрации сообщили, что они уже получили более 150 тысяч вакцин CoronaVac. Также в наличии есть Moderna и Pfizer, поэтому люди могут выбирать, какой именно вакциной делать прививки.

Агентство Телевидения Новости