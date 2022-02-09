Троих жителей Харьковщины разоблачили в угонах автомобилей

Трех молодых жителей Харьковщины разоблачили в незаконном завладении чужими автомобилями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в ноябре и декабре прошлого года молодые люди незаконно завладели автомобилями «Нива» в Слободском и Московском районах Харькова, а также в селе Докучаевское.

Оперативники установили личности правонарушителей. Ими оказались три жителя Харьковской области 22 и 20 лет.

Злоумышленники «специализировались» исключительно на автомобилях «ВАЗ-2121», которые угонялись на территории Харькова и области. Следователи доказали их причастность к совершению нескольких подобных преступлений.

3 февраля по месту жительства злоумышленников провели ряд обысков. В результате следственных действий правоохранители изъяли два частично разукомплектованных угнанных автомобиля, запчасти, а также автомобиль Volvo, на котором передвигались фигуранты.

В настоящее время 20-летнему правонарушителю и его 22-летним соучастникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Полиция также проверяет их на причастность к совершению аналогичных преступлений как на территории Харьковской области, так и других областей.

Агентство Телевидения Новости