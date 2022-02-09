ДТП в центре Харькова с пострадавшими: правоохранители выясняют обстоятельства аварии

Тройное ДТП произошло накануне вечером на перекрестке улиц Тринклера и Культуры. Там не разминулись Ford, Honda и Toyota. Из-за столкновения понадобилась помощь трем участникам аварии, после осмотра медики забрали пассажира Toyota с травмой головы. Также в больницу попал и водитель автомобиля «Хонда».

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Внаслідок було оглянуто 5 учасників дорожньо-транспортної пригоди. 2 з них постраждали, вони були доправлені до міської лікарні швидкої допомоги. Це 34-річний чоловік, водій «Хонди». У нього забой грудної клітини і під питанням хмільне спяніння.

Также авария с одним травмированным произошла в Пластичном переулке. Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и влетел в стену жилого дома. С места происшествия медики забрали пострадавшую женщину-пассажира.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

У результаті пригоди постраждала жінка 43 років. Це пасажир переднього сидіння. З черепно-мозковою травмою, забитою раною чола вона була доправлена до міської лікарні швидкої допомоги.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали этих дорожно-транспортных происшествий.

Агентство Телевидения Новости