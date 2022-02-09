Смертельное ДТП в Купянске: полиция ищет очевидцев

На Харьковщине полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 31 января в Купянске, где автомобилем насмерть был сбит мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в тот день около 18:30 в районе дома № 82 по улице Харьковской в ​​городе Купянске автомобиль «Opel Astra» под управлением 34-летнего мужчины совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП 28-летний пострадавший от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

В настоящее время идет досудебное расследование уголовного производства.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю ВСЗУСТ СУ ГУНП в Харьковской области капитану полиции Катречко Денису Олеговичу.

Агентство Телевидения Новости