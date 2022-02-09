Харьковская ОГА расторгла договор с генподрядчиком строительства онкоцентра: подробности

Сегодня на сайте ХОГА было опубликовано сообщение о расторжении договора на строительство онкоцентра с генподрядчиком, коммерческой фирмой «РОМБ+». Причина – невыполнение ими сроков работ.

Идея построить в Харьковской области новый современный онкологический центр принадлежит команде главного врача Дениса Скорого. Она была поддержана возглавлявшей область на тот момент губернатором Харьковщины Юлией Светличной.

При смене руководства области и страны идею поддержал Президент Владимир Зеленский. В настоящее время это объект номер один из его программы «Большая стройка» на Харьковщине.

Первоначально главным подрядчиком стал харьковский застройщик Жилстрой-1. Они залили фундамент, после чего контракт с ними был расторгнут. Далее тендер выиграли львовяне, фирма «Ромб+», которые должны были построить корпуса. Но сорвали сроки строительства, говорят в облгосадминистрации. Задержания в ходе работ было заметно еще в сентябре 2021. К концу года оно стало настолько критическим, что администрация уже тогда планировала расторгнуть контракт, но подрядчик убедил, что они повысят темпы. По их словам, причина задержек была у поставщиков стройматериалов. Обещанное выполнено не было, говорят в ХОГА, за прошлый год сделано всего 40% от запланированного, строительство проверила комиссия и решила разорвать контракт.

Михаил Харнам, заместитель главы Харьковской ОГА

Основная причина — это не «спроможность» генподрядчиков выполнить эти работы. У них очень много своих хозяйственных внутри проблем, на которые они ссылались, то на поставщиков, то на какие-то свои внутренние доработки. И мы понимаем, что это их внутренние сложности, которые никак не касаются к заказчику.

Представитель «Ромб+» Юрий Машковский говорит, что им ничего не объяснили, а просто поставили перед фактом.

В то же время строители уверяют, им специально мешали работать, а в последний месяц вообще не поставляли бетон, и даже бумагу о расторжении контракта принесли уже в компании конкурентов.

Юрий Машковский, нач. участка

Изначально нам департамент всё время тормозил нашу работу, изначально нам даже не дали чертежи КЖИ, то есть, чтобы нам заказать железобетон где-то на заводах, нам надо полностью чертежи арматуры и всего остального. Сегодня представители департамента капитального строительства зашли сюда с представителями «Жилстроя-1». Вручили вот это вот «повідомлення».

ХОГА должна провести новый тендер и определить строителя. Но в облгосадминистрации намерены догнать запланированные сроки. Хотя они и прошли еще в прошлом году.

Новый руководитель области поручил приступить к разработке проектно-сметной документации для третьей очереди. Департамент капитального строительства должен подготовить представление на ближайшую сессию областного совета по выделению средств на разработку проекта. Первые две очереди, которые затормозились, должны стоить почти 290 миллионов гривен.

Смена подрядчика и приостановка строительства совпали с уходом главного врача онкоцентра Дениса Скорого. Ему депутаты отказали в продлении контракта по процессуальным причинам — нехватка управленческого опыта.

Агентство Телевидения Новости