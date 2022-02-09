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Крупный бизнес Харьковщины пополнил местный бюджет на 120 миллионов гривен

Крупный бизнес Харьковщины пополнил местный бюджет на 120 миллионов гривен

На Харьковщине в январе 2022 года крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет 120 млн гривен.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

«Из общей суммы поступлений 91 млн грн – это налог на доходы физических лиц, 15 млн грн — земельный налог, 6,2 млн грн акцизный налог с розничной торговли подакцизными товарами, 4,8 млн грн составляет налог на прибыль предприятий, 2,5 млн грн — налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка», — сообщила начальник межрегионального управления Галина Феденко.

Также в Северном межрегиональном управлении обратили внимание, что 1 марта 2022 года завершается период одноразового (специального) добровольного декларирования иностранных активов по льготной ставке 7%. В дальнейшем до завершения кампании, то есть с 01.03.22 по 01.09.22, валютные ценности, размещенные на счетах в иностранных банках, можно будет легализовать, уплатив уже 9% от суммы актива.

Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

Агентство Телевидения Новости

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