В ХОГА поручили руководителям ОТГ проверить исправность систем централизованного оповещения

В Харьковской облгосадминистрации начинается плановое совещание. Чиновники, спасатели и силовики под председательством главы региона Олега Синегубова обсуждают готовность Харьковщины к рискам возникновения чрезвычайных ситуаций.

Результаты январской проверки готовности систем централизованного оповещения зачитывает заместитель директора Департамента гражданской защиты Владимир Щитов. Отмечает, что система в целом исправна, но есть и недостатки. К примеру, в Лозовой, Валках и Волчанске выявили проблемы. Поэтому руководители громад должны срочно принять меры по их восстановлению.

Владимир Щитов, зам. директора Департамента гражданской защиты ХОГА

Не працюють сирени в основному на об’єктах, які або збанкрутіли, або знаходяться в режимі сонації. Тому райдержадміністарціям та оргнанам місцевого самоврядування, територіальним громадам запропонували зняти ці сирени та перенести на інші будівлі і підключити їх до системи оповіщення

Параллельно идет работа по приведению защитных сооружений в надлежащее состояние. Всего по области таких 1118, из них полностью готово 67 процентов. Остальные вызывают беспокойство — хуже всего с укрытиями в Харьковском районе, Валковской и Лозовской громадах.

Владимир Щитов, зам. директора Департамента гражданской защиты ХОГА

Велика робота проведена в місті Харкові, в тому числі по очисткі подвалів, які можуть застосуватися. В підготовці, там бомжі були колись, мусор, підтоплення, ключі чи покраска

О полной готовности службы к действиям в чрезвычайных ситуациях отчитывается ее начальник Александр Волобуев. Впрочем, подчеркивает для полноценной защиты населения необходимо создать новые подразделения пожарной охраны. Сейчас их на территории области 39, но этого мало.

Александр Волобуев, начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На жаль, припинили діяльність за 2021 дві місцеві пожежні громади. Це Курилівці, в Куп’янські і Лозова. В Слобожанській громаді проводяться роботи по співфінансуванню за рахунок центренерго і громади. Проводяться роботи по створенню пожежної команди в громадах — в Циркунах, Вільхівці, Мечебілові, Старому Мерчику, Дінці

Глава ХОГА Олег Синегубов отметил, по результату совещания недостатки должны быть исправлены. Подключиться финансово и выделить средства для отладки работы систем оповещения должны и на местах. Также нужно заняться транспортными «вопросами».

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА

Передбачити транспортний розрахунок і його перевірити на випадок з евакуації населення. Прошу передбачити формування запасів пального на місцях у територіальних громадах, те що ми знаємо виконується дуже слабо. Ми на цю сесію передбачаємо кошти на резерв пального обласний, а саме і в громадах має бути і власний резерв

В ХОГА отметили, что собираются уделять внимание и вопросу развенчивания ложной и манипулятивной информации.

Агентство Телевидения Новости