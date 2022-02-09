Разумков обвинил СБУ в срыве пресс-конференции в Харькове. Силовики опровергают эту информацию

Дмитрий Разумков со своими коллегами будет работать в Харькове два дня. Говорит, представил местную команду — сегодня с ним два Народных депутата избранных в Харьковской области, вошедших в объединение «Разумная политика». Это Александр Бакумов — он будет руководить харьковской ячейкой объединения и Дмитрий Микиша. Приобщаются и другие. Всех желающих выбирают по двум критериям.

Дмитрий Разумков, Народный депутат Украины, лидер объединения «Разумная политика»

Перша складова — це якість людей. Маю на увазі моральні якості. Тому що важливо, щоб люди були заточені, щоб змінювати державу, а не свій майновий комплекс. Два — це професіоналізм. Тому що сьогодні професіоналів у своїх сферах дуже мало

Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня открыл в Харькове и офис общественной организации «Команда Разумкова». А вот пообщаться с прессой у Разумкова получилось не совсем удобно. У входа в пресс-центр по улице Мироносицкой, где и было запланировано проведение пресс-конференции, народные депутаты и журналисты под открытым небом. Все потому, что в помещении выключили свет. Формат пресс-конференции меняется.

Дмитрий Разумков, Народный депутат Украины, лидер объединения «Разумная политика»

На жаль, завдяки Службі безпеки України сьогодні цей захід був зірваний, вас не пустили, нас не пустили, вимкнули світло. Ну, якщо вже переживають за прес-конференцію в державі, для того, щоб в Харкові про який говорить Президент, що це перше місто, яке ми не дай боже можемо втратити. СБУ повинно займатися іншим, аніж зривати прес-конференції

Поэтому собираются и идут в управление СБУ Харьковщины, потому что, по мнению депутатов, причину отключения электричества знают именно здесь, и добавляют, все — из-за опасений в Офисе Президента.

В пресс-службе СБУ в Харьковской области сообщили, что такие заявления не соответствуют действительности. СБУ действует исключительно в пределах своих полномочий и закона. И, согласно функционалу, не несут никакой ответственности за наличие или отсутствие электричества в городах. А любые попытки перевести на Службу ответственность за якобы «сорванную» пресс-конференцию – ничто иное, чем попытка политической манипуляции.





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