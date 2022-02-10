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В Харькове горит недостроенный офис

В Харькове горит недостроенный офис

Сегодня утром около 9:50 сотрудникам ГСЧС сообщили о пожаре на улице Георгиевской, 27. На место выехали 6 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах и 2 автолестницы..

Спикер спасателей Евгений Василенко сообщил, что горит недостроенное здание. Возгорание началось на крыше.

Там у середині нічого не було, лише будівельні матеріали. До місця пригоди залучили 30 вогнеборців. Зараз вони локалізовують пожежу. Полум’я охопило близько 500 квадратних метрів території.

Агентство Телевидения Новости

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