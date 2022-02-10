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COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 41,5 тысячи человек, 280 – умерли
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 41 694 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 3 486 детей и 1101 медработник), сообщает Министерство охраны здоровья.
Также за сутки:
госпитализированы – 4 128 человек;летальных случаев – 280;выздоровели – 16 628 человек.
Днем ранее было выявлено 38 257 инфицированных и зафиксировано 240 смертей от COVID-19.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Одесской (3918) области, Киеве (3880), а также в Житомирской (2602), Днепропетровской (2420) и Львовской(2280) областях.
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