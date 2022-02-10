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Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места

Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места

Накануне около 22:55 неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину возрастом около 30–40 лет.

Тело погибшего направлено в морг, его личность пока не установлена.

Автомобиль с места аварии скрылся, проводятся мероприятия по поиску водителя, допустившего наезд на пешехода.

Следователями по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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