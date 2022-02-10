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На ХТЗ сгорел мясной магазин (видео)

На ХТЗ сгорел мясной магазин (видео)

Накануне в 23:40 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лосовской, 53.

К месту пожара прибыли 2 оперативных отделения 8й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. К моменту прибытия спасателей киоск был полностью огнем: площадь пожара составила около 20 кв. метров Открытое пламя также повредило обшивку расположенного рядом торгового павильона на площади 1,5 кв. метров.

В 23:50 пожар был локализован, в 01:08 – полностью ликвидирован. Пожарными были спасены два рядом расположенных торговых объекта. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма ущерба выясняются.


Агентство Телевидения Новости

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